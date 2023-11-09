Посол ЄС: немає чіткого сценарію вступу України до ЄС, потрібні лише два елементи

Очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що правила та процедури вступу до ЄС будуть коригуватися під час вступу України до Євросоюзу.

Про це вона заявила на пресконференції в Києві 9 листопада, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Матернова, зокрема, заявила, що ЄС готовий коригувати процедуру разі, якщо є політична воля з обох сторін – а зараз це наявне.

"У питанні розширення Євросоюзу немає формули. Тут потрібні два елементи. Перше – це політична воля, і друге – це здатність обох сторін до розширення. І коли одного з елементів немає – тоді й виникають проблеми", – пояснила вона.

Посол ЄС нагадала, що останні 10 років стали першим десятирічним періодом в історії, коли не відбулося жодного розширення (останній вступ до ЄС відбувся у 2013 році із приєднанням Хорватії), і причиною цього була відсутність так званого "апетиту до розширення".

Однак після 2022 року країни ЄС радикально змінили думку, і зараз є сильна підтримка вступу нових держав, і це дає гнучкість у процедурі вступу України.

"Немає ніяких "звичних правил", коли йдеться про роль України у розширенні ЄС. Ви встановлюєте світові рекорди, як це було з подачею опитувальника у 2022 році", – наголосила Матернова. Утім, вона нагадала також, що окрім політичної волі потрібно виконати другий критерій – досягти готовності України до вступу та ЄС до розширення.

"Треба не забувати, що питання не тільки в Україні. Також важлива здатність Євросоюзу, і її досягнення є непростим завданням", – пояснила посол.

Детально про рішення Єврокомісії читайте у статті "Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС".

Також читайте позицію українського уряду щодо того, як Україна вступить до ЄС.