Посол ЕС: нет четкого сценария вступления Украины в ЕС, нужны лишь два элемента

Глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова считает, что правила и процедуры вступления в ЕС будут корректироваться при вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве 9 ноября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Матернова, в частности, заявила, что ЕС готов корректировать процедуру в случае, если есть политическая воля с обеих сторон – а сейчас она есть.

"В вопросе расширения Евросоюза нет формулы. Здесь нужны два элемента. Первое – это политическая воля, второе – способность обеих сторон к расширению. И когда одного из элементов нет – тогда и возникают проблемы", – пояснила она.

Посол ЕС напомнила, что последние 10 лет стали первым десятилетним периодом в истории, когда не произошло ни одного расширения (последнее вступление в ЕС состоялось в 2013 году с присоединением Хорватии), и причиной этого было отсутствие так называемого "аппетита к расширению".

Однако после 2022 года страны ЕС радикально изменили мнение, и сейчас есть сильная поддержка вступления новых государств, и это дает гибкость в процедуре вступления Украины.

"Нет никаких "привычных правил", когда речь идет о роли Украины в расширении ЕС. Вы устанавливаете мировые рекорды, как это было с подачей опросника в 2022 году", – отметила Матернова. Впрочем, она напомнила также, что кроме политической воли нужно выполнить второй критерий – достичь готовности Украины к вступлению и ЕС к расширению.

"Надо не забывать, что вопрос не только в Украине. Также важна способность Евросоюза, и ее достижение – это непростая задача", – пояснила посол.

Подробно о решении Еврокомиссии читайте в статье "Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС".

Также читайте позицию украинского правительства о том, как Украина вступит в ЕС.