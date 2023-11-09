В уряді готові до компромісу з Угорщиною щодо мови та освіти: є червона лінія

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що Україна досягне згоди з Угорщиною про рівень виконання Україною вимог ЄС щодо захисту прав національних меншин.

Про це вона заявила на пресконференції у Києві у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Стефанішина підкреслила, що орієнтується передусім на забезпечення прав громадян України угорського походження, і що у цьому питанні вона не бачить того рівня проблем, як це може видатися за діями за заявами угорського уряду.

"Ми розділяємо питання прав угорської меншини в Україні, і вимоги угорського уряду, який це питання піднімає. Бо права угорської меншини в Україні забезпечені", – заявила вона. Також віцепрем’єрка відкинула заяви про те, що угорці є особливо постраждалими через російську агресію. "Угорська меншина набагато менше постраждала, ніж, скажімо, грецька меншина Приазов’я", – нагадала вона.

Ольга Стефанішина визнає, що Угорщина зберігає право довільно блокувати процес вступу України до ЄС, але вона "не вважає, що угорську проблема треба розглядати як головну у процесі розширення ЄС".

"Я впевнена, що ми зможемо подолати і цей виклик. Я впевнена, що ми знайдемо політичне порозуміння", – заявила вона.

Віцепрем’єрка розповіла, що зараз триває діалог з ЄС про те, як Україна поліпшуватиме захист представників угорської громади. Зокрема, у вересні українська делегація передала Угорщині детальну дорожню карту, яка включала як практичні кроки, як-то щодо забезпечення угорськомовних дітей підручниками, так і плани щодо зміни законодавства.

На запитання про те, чи є в України "червоні лінії" у законодавчих змінах, Стефанішина відповіла: "ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".

Як повідомляла Європейська правда, Стефанішина заявила, що в Україні немає російської меншини, тому її "права" не постають у переговорах з ЄС. Також в Єврокомісії, як стверджується, також заявили про відмову зважати на "права російськомовних" на шляху України в ЄС.

Детально про рішення Єврокомісії щодо руху України до ЄС читайте у статті "Жовте світло для України".