РосЗМІ: В Єврокомісії відмовилися зважати на "права російськомовних" на шляху України в ЄС

Єврокомісія під час оцінки готовності України до вступу в Євросоюз не зважатиме на ситуацію з російською мовою в Україні, стверджують російські пропагандистські ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське державне агентство "РИА Новости" з посиланням на неназваного європейського посадовця.

"Я говоритиму максимально чітко: використання російської мови – це не те, на що Єврокомісія звертатиме увагу (під час оцінки виконання Україною реформ. – Ред.)", – наводить агентство слова посадовця.

При цьому, як стверджує агентство, в ЄС зацікавлені в завершенні реформи щодо закріплення прав угорців, румунів і болгар в Україні.

"Йдеться про питання з виконанням рекомендацій Венеційської комісії, затверджених у червні та в жовтні цього року. Вони стосуються численних нацменшин, включно з угорською, румунською та болгарською. Ці рекомендації також стосуються державної мови, ЗМІ та освіти", – сказав посадовець.

У середу, 8 листопада, у Брюсселі відбувся закритий брифінг для медіа з роз'ясненням рішення Єврокомісії.

"ЄП" не може перевірити, чи є дослівно коректним цитування "джерела", наведене російським урядовим ЗМІ після цієї зустрічі.

Однак, за інформацією "Європейської правди", те, що вимоги щодо "захисту" російської мови (у тому числі ті, що увійшли до розкритикованого в Україні висновку Венеційської комісії), не будуть перепоною для руху до вступу в ЄС – відповідає реальній позиції Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Зокрема, Єврокомісія нагадала Україні про необхідність виконати рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.

Дивіться також відео "ЄП" з поясненням рішення Брюсселя щодо України.