В Україні немає російської меншини, тому її "права" не постають у переговорах з ЄС – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наполягає, що у переговорах з ЄС щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту "російської меншини".

Про це вона заявила в Києві на спільній пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Стефанішина визнала, що питання гарантування прав меншин буде дуже важливим на шляху України до членства в Євросоюзі, і це не є суто українською специфікою. Кілька інших кандидатів також зіштовхнулися з вимогами у цій сфері під час переговорів про вступ до ЄС.

Утім, попри те, що Венеційська комісія у своїх рішеннях і рекомендаціях до Києва згадує про "російську меншину", у діалозі з ЄС це не звучить, наполягає посадовиця.

"В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою. Я одеситка, і коли хочу – розмовляю українською, а коли хочу – російською, і мені для цього (вибору мови. – ЄП) не потрібні ні москалі, ні рішення Венеційської комісії", – пояснила віцепрем’єрка.

Стефанішина підкреслила, що Брюссель поділяє цю точку зору.

"Я рада, що Європейська комісія це розуміє", – сказала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні на закритому брифінгу в Брюсселі в Єврокомісії, як стверджується, також заявили про відмову зважати на "права російськомовних" на шляху України в ЄС.

Детально про рішення Єврокомісії щодо руху України до ЄС читайте у статті "Жовте світло для України". Також читайте позицію українського уряду щодо того, як Україна вступить до ЄС.