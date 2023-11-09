В правительстве готовы к компромиссу с Венгрией по языку и образованию: есть красная линия

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что Украина достигнет согласия с Венгрией об уровне выполнения требований ЕС по защите прав национальных меньшинств.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Стефанишина подчеркнула, что ориентируется прежде всего на обеспечение прав граждан Украины венгерского происхождения, и что в этом вопросе она не видит того уровня проблем, как это может показаться по действиям и заявлениям венгерского правительства.

"Мы разделяем вопросы прав венгерского меньшинства в Украине и требования венгерского правительства, которое этот вопрос поднимает. Потому что права венгерского меньшинства в Украине обеспечены", – заявила она. Также вице-премьер отвергла заявления о том, что венгры особенно пострадали из-за российской агрессии. "Венгерское меньшинство гораздо меньше пострадало, чем, скажем, греческое меньшинство Приазовья", – напомнила она.

Ольга Стефанишина признает, что Венгрия сохраняет право произвольно блокировать процесс вступления Украины в ЕС, но она "не считает, что венгерскую проблему надо рассматривать как главную в процессе расширения ЕС".

"Я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов. Я уверена, что мы найдем политическое взаимопонимание", – заявила она.

Вице-премьер рассказала, что сейчас продолжается диалог с ЕС о том, как Украина будет улучшать защиту представителей венгерской общины. В частности, в сентябре украинская делегация передала Венгрии подробную дорожную карту, которая включала как практические шаги, например, по обеспечению венгроязычных детей учебниками, так и планы по изменению законодательства.

На вопрос о том, есть ли у Украины "красные линии" в законодательных изменениях, Стефанишина ответила: "Эти изменения точно не будут касаться знания украинского языка".

Как сообщала "Европейская правда", Стефанишина заявила, что в Украине нет русского меньшинства, поэтому его "права" не поднимаются в переговорах с ЕС. Также в Еврокомиссии, как утверждается, заявили об отказе принимать во внимание "права русскоязычных" на пути Украины в ЕС.

Подробно о решении Еврокомиссии относительно движения Украины в ЕС читайте в статье "Желтый свет для Украины".