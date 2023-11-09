Фінська залізниця не продаватиме морозиво, чий виробник спонсорує війну в РФ

Фінський залізничний перевізник VR оголосив про припинення продажу морозива Pingviini, чий виробник є дочірньою компанією швейцарської Nestle, оголошеної в Україні міжнародним спонсором війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У повідомленні фінському суспільному мовнику VR оголосив, що не буде продавати продукцію компанії Froneri Finland – три різновиди морозива Pingviini – у кафе-ресторанах поїздів і на залізничних станціях.

Партію морозива, яка ще є, приберуть із продажу до кінця року.

Фото: Yle

Таке рішення VR ухвалив після публікації розслідування Yle минулого тижня, яке виявило пов’язаність кількох популярних виробників морозива у Фінляндії з компаніями, які Нацагентство з питань запобігання корупції України оголосило спонсорами війни через діяльність у Росії.

Йдеться передусім про Nestle – швейцарську компанію, яка попри обіцянки вийти з російського ринку продовжує виробляти й продавати там свою продукцію. Вона стала першою компанією з виробництвом у Фінляндії, яку НАЗК оголосило міжнародним спонсором війни.

Як додає Yle, фінські політики після виходу розслідування почали закликати до бойкоту продукції, пов’язаної зі спонсорами війни.

Улітку в країнах Північної Європи також оголосили бойкот відомому виробнику солодощів, американській групі компаній Mondelez, яку Україна оголосила спонсором війни через відмову припинити роботу в РФ.