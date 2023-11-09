Финская железная дорога не будет продавать мороженое, чей производитель спонсирует войну в РФ

Финский железнодорожный перевозчик VR объявил о прекращении продажи мороженого Pingviini, чей производитель является дочерней компанией швейцарской Nestle, объявленной в Украине международным спонсором войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В сообщении финскому общественному вещателю VR объявил, что не будет продавать продукцию компании Froneri Finland – три разновидности мороженого Pingviini – в кафе-ресторанах поездов и на железнодорожных станциях.

Партию мороженого, которая еще есть, уберут из продажи до конца года.

Фото: Yle

Такое решение VR принял после публикации расследования Yle на прошлой неделе, которое выявило связанность нескольких популярных производителей мороженого в Финляндии с компаниями, которые Нацагентство по предотвращению коррупции Украины объявило спонсорами войны из-за деятельности в России.

Речь идет прежде всего о Nestle – швейцарской компании, которая, несмотря на обещания выйти с российского рынка, продолжает производить и продавать там свою продукцию. Она стала первой компанией с производством в Финляндии, которую НАПК объявило международным спонсором войны.

Как добавляет Yle, финские политики после выхода расследования начали призывать к бойкоту продукции, связанной со спонсорами войны.

Летом в странах Северной Европы также объявили бойкот известному производителю сладостей, американской группе компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в РФ.