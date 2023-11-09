Финская железная дорога не будет продавать мороженое, чей производитель спонсирует войну в РФ
Финский железнодорожный перевозчик VR объявил о прекращении продажи мороженого Pingviini, чей производитель является дочерней компанией швейцарской Nestle, объявленной в Украине международным спонсором войны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
В сообщении финскому общественному вещателю VR объявил, что не будет продавать продукцию компании Froneri Finland – три разновидности мороженого Pingviini – в кафе-ресторанах поездов и на железнодорожных станциях.
Партию мороженого, которая еще есть, уберут из продажи до конца года.
Такое решение VR принял после публикации расследования Yle на прошлой неделе, которое выявило связанность нескольких популярных производителей мороженого в Финляндии с компаниями, которые Нацагентство по предотвращению коррупции Украины объявило спонсорами войны из-за деятельности в России.
Речь идет прежде всего о Nestle – швейцарской компании, которая, несмотря на обещания выйти с российского рынка, продолжает производить и продавать там свою продукцию. Она стала первой компанией с производством в Финляндии, которую НАПК объявило международным спонсором войны.
Как добавляет Yle, финские политики после выхода расследования начали призывать к бойкоту продукции, связанной со спонсорами войны.
Летом в странах Северной Европы также объявили бойкот известному производителю сладостей, американской группе компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в РФ.