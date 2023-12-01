В Англії польські вболівальники влаштували сутички з поліцією: десятки затриманих
П'ятниця, 1 грудня 2023, 09:38
В англійському Бірмінгемі перед матчем Ліги Європи між місцевою "Астон Віллою" і польською "Легією" сталися сутички між вболівальниками і поліцією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
За попередньою інформацією, причиною сутичок стало обмеження кількості польських вболівальників на стадіоні.
Поліція заявила, що кількість квитків для приїжджих уболівальників було зменшено до 1 000 за порадою місцевих екстрених служб.
Польська сторона звинуватила "Астон Віллу" в обмеженні доступу для своїх уболівальників, назвавши цей крок "контрпродуктивним і безпідставним".
Перед матчем польські фанати намагалися прорватися через загородження і кидали у поліцейських фаєри. Поліція у відповідь застосувала кийки.
Внаслідок сутичок постраждали четверо правоохоронців, а також двоє поліцейських коней і два службових собаки.
Поліція затримала 39 осіб.
Раніше цього тижня у Парижі сталися жорсткі сутички між футбольними вболівальниками місцевого клубу "ПСЖ" та англійського "Ньюкасла".
А17 листопада демонстрація за участю тисяч вболівальників у Болгарії на знак протесту проти керівництва національної футбольної федерації переросла у насильство з десятками постраждалих.