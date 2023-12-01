В Англии польские болельщики устроили столкновения с полицией: десятки задержанных

В английском Бирмингеме перед матчем Лиги Европы между местной "Астон Виллой" и польской "Легией" произошли столкновения между болельщиками и полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По предварительной информации, причиной столкновений стало ограничение количества польских болельщиков на стадионе.

Reuters

Полиция заявила, что количество билетов для приезжих болельщиков было уменьшено до 1 000 по совету местных экстренных служб.

Польская сторона обвинила "Астон Виллу" в ограничении доступа для своих болельщиков, назвав этот шаг "контрпродуктивным и безосновательным".

Reuters

Перед матчем польские фанаты пытались прорваться через заграждения и бросали в полицейских файеры. Полиция в ответ применила дубинки.

В результате столкновений пострадали четверо правоохранителей, а также двое полицейских лошадей и две служебные собаки.

Reuters

Полиция задержала 39 человек.

Ранее на этой неделе в Париже произошли жесткие столкновения между футбольными болельщиками местного клуба "ПСЖ" и английского "Ньюкасла".

А 17 ноября демонстрация с участием тысяч болельщиков в Болгарии в знак протеста против руководства национальной футбольной федерации переросла в насилие с десятками пострадавших.