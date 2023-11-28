У Парижі сталися жорсткі сутички між футбольними вболівальниками

У Парижі напередодні ввечері сталися жорсткі сутички між футбольними вболівальниками місцевого клубу "ПСЖ" та англійського "Ньюкасла".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Сутички відбулись перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів між двома командами. У понеділок увечері французькі фанати напали на бар, де перебували вболівальники з Англії.

Фанати "ПСЖ" у чорному одязі та масках кидали фаєри та стільці у вікна паризького бару. Вболівальники ж "Ньюкасла" намагалися відбитися.

Перед цим паризька поліція рекомендувала барам, які були призначені для вболівальників "Ньюкасла", зачинятися раніше через побоювання фанатських сутичок.

Перед попереднім матчем між командами, який відбувався у Ньюкаслі, між фанатами також спалахнуло насильство.

Нагадаємо, 17 листопада демонстрація за участю тисяч вболівальників у Болгарії на знак протесту проти керівництва національної футбольної федерації переросла у насильство з десятками постраждалих.

Також стало відомо, що федеральна прокуратура Бельгії оголосила про арешт 44-річного вихідця з Тунісу, який може бути причетним до теракту в Брюсселі, що призвів до смерті двох шведських футбольних уболівальників.