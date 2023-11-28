У Парижі сталися жорсткі сутички між футбольними вболівальниками
Вівторок, 28 листопада 2023, 11:23
У Парижі напередодні ввечері сталися жорсткі сутички між футбольними вболівальниками місцевого клубу "ПСЖ" та англійського "Ньюкасла".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
Сутички відбулись перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів між двома командами. У понеділок увечері французькі фанати напали на бар, де перебували вболівальники з Англії.
Фанати "ПСЖ" у чорному одязі та масках кидали фаєри та стільці у вікна паризького бару. Вболівальники ж "Ньюкасла" намагалися відбитися.
27.11.2023, Hooligans PSG🇫🇷 attacked Newcastle🏴 fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/yqRTB7xHon— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 27, 2023
Kicking off in paris🤬#nufcfans #nufc #psgultras pic.twitter.com/wrzT4LauQK— Alex Waters (@AlexWaters03) November 27, 2023
Перед цим паризька поліція рекомендувала барам, які були призначені для вболівальників "Ньюкасла", зачинятися раніше через побоювання фанатських сутичок.
Перед попереднім матчем між командами, який відбувався у Ньюкаслі, між фанатами також спалахнуло насильство.
Нагадаємо, 17 листопада демонстрація за участю тисяч вболівальників у Болгарії на знак протесту проти керівництва національної футбольної федерації переросла у насильство з десятками постраждалих.
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