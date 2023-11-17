У Болгарії футбольні фанати побилися з поліцією: десятки постраждалих

Демонстрація за участю тисяч вболівальників у Болгарії на знак протесту проти керівництва національної футбольної федерації, що відбулася у четвер, переросла у насильство з десятками постраждалих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За кілька хвилин до початку відбіркового матчу на Євро-2024 між Болгарією та Угорщиною фанати у Софії почали кидати в поліцію саморобні бомби, каміння та пластикові пляшки. Після того, як були підпалені сміттєві баки, поліція використала водомет.

AP

AP

Як повідомили медики, понад 20 футбольних фанатів та п'ять поліціянтів отримали поранення. Ще четверо вболівальників госпіталізовані з серйозними травмами.

Поліція затримала близько 40 осіб, а також вилучила велику кількість піротехніки, сигнальних пістолетів, металевих труб та інших предметів, заборонених для масових зібрань.

Останньою краплею, яка розлютила вболівальників, вже давно незадоволених результатами національної збірної, стало рішення федерації зіграти матч у четвер перед порожніми трибунами на національному стадіоні в столиці.

Фанати заявили, що крок профспілки був "безпрецедентним", оскільки в історії футболу не було жодного іншого випадку, коли керівний футбольний орган добровільно просив провести матч без уболівальників.

Це рішення викликало також гнів і серед угорських фанатів, які з квитками вирішили поїхати до Болгарії незалежно від того, чи пустять їх на стадіон, та приєднатися до протесту болгарських уболівальників.

Днями повідомляли, що напередодні матчу між збірними Косова та Ізраїлю в Приштині косовська поліція, побоюючись інцидентів, оголосила про посилення заходів безпеки.

Раніше федеральна прокуратура Бельгії оголосила про арешт 44-річного вихідця з Тунісу, який може бути причетним до теракту в Брюсселі, що призвів до смерті двох шведських футбольних уболівальників.