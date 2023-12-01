Президент Латвії у розмові з Дудою закликав зняти блокаду кордону з Україною

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс провів розмову із польським колегою Анджеєм Дудою, в якій, зокрема, йшлося про блокаду кордону з Україною польськими перевізниками.

Про це Рінкевичс написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Президенти Латвії та Польщі зустрілися на полях саміту COP28 в Дубаї.

Рінкевичс зазначив, що обговорив із Дудою обговорили питання східного кордону, ЄС і НАТО, підтримку України та ситуацію на польсько-українському кордоні.

"Розуміючи складність ситуації, я закликав до нормалізації перетину кордону, щоб не зашкодити поставкам товарів", – підкреслив він.

Раніше Латвія запропонувала посередництво у переговорах про розблокування кордону України з Польщею.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.