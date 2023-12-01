Президент Латвии в разговоре с Дудой призвал снять блокаду границы с Украиной

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс провел разговор с польским коллегой Анджеем Дудой, в котором, в частности, речь шла о блокаде границы с Украиной польскими перевозчиками.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Президенты Латвии и Польши встретились на полях климатичесого саммита под эгидой ООН COP28 в Дубае.

Ринкевичс отметил, что обсудил с Дудой вопросы восточной границы, ЕС и НАТО, поддержку Украины и ситуацию на польско-украинской границе.

"Понимая сложность ситуации, я призвал к нормализации пересечения границы, чтобы не повредить поставкам товаров", – подчеркнул он.

Ранее Латвия предложила посредничество в переговорах о разблокировании границы Украины с Польшей.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. 23 ноября началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медыка – Шегини".

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.