Латвія пропонує посередництво у переговорах про розблокування кордону України з Польщею

Офіційна Рига закликала Варшаву вирішити ситуацію з блокадами на польсько-українському кордоні та пропонує своє сприяння у цьому питанні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили в МЗС Латвії.

25 листопада міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш спілкувався із польським міністром у справах ЄС Шимонем Шинковським вель Секом та закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на польсько-українському кордоні через протест-блокаду польських перевізників.

"Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації", – зазначають у комюніке.

Також міністри говорили про майбутній саміт Євроради, де мають розглянути питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.

Як відомо, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києва є розуміння як діяти і що для зрушень "потрібно трохи часу".

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.