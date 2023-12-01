Польща дозволила провезти 600 тонн хімічних відходів з Білорусі

Головний інспектор з довкілля Польщі надав дозвіл на транзит через країну 600 тонн небезпечних агрохімічних відходів з Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Їхній транзит через Польщу запросила білоруська компанія, що базується в Гомелі, тоді як одержувачем має стати компанія з переробки відходів у Франції.

За даними видання, планують транспортувати 37 вантажів з хімікатами, які можуть провозити до серпня наступного року. При цьому їх не будуть супроводжувати жодні служби.

На кордоні вантаж перевірятиме Національна податкова адміністрація, а потім, в рамках можливої перевірки в дорозі – дорожня транспортна інспекція. Польські перевізники на кордоні забиратимуть причепи з відходами.

Польща не могла не дозволити транзит, адже згідно з Базельською конвенцією країни, що мають кращі технічні можливості для утилізації цього типу відходів, мають забирати їх з бідніших країн задля турботи про довкілля.

Раніше уряд Польщі оголосив, що подав скаргу на Німеччину до Суду Європейського Союзу, звинувативши Берлін у незаконному ввезенні на польську території відходів.

Варшава стверджує, що Німеччина вже кілька років ухиляється від виконання своїх зобов'язань щодо утилізації 35 тисяч тонн відходів, які нелегально потрапили на територію Польщі з Німеччини.

Польща попереджала про наміри подати до Суду Євросоюзу ще з травня, а в липні порушила питання перед Єврокомісією.