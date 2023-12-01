Польша разрешила провезти 600 тонн химических отходов из Беларуси

Главный инспектор по окружающей среде Польши предоставил разрешение на транзит через страну 600 тонн опасных агрохимических отходов из Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Их транзит через Польшу запросила белорусская компания, базирующаяся в Гомеле, тогда как получателем должна стать компания по переработке отходов во Франции.

По данным издания, планируют транспортировать 37 грузов с химикатами, которые могут провозить до августа следующего года. При этом их не будут сопровождать никакие службы.

На границе груз будет проверять Национальная налоговая администрация, а затем, в рамках возможной проверки в дороге – дорожная транспортная инспекция. Польские перевозчики на границе будут забирать прицепы с отходами.

Польша не могла не позволить транзит, ведь, согласно Базельской конвенции, страны, имеющие лучшие технические возможности для утилизации этого типа отходов, должны забирать их из более бедных стран для заботы об окружающей среде.

Ранее правительство Польши объявило, что подало жалобу на Германию в Суд Европейского Союза, обвинив Берлин в незаконном ввозе на польскую территорию отходов.

Варшава утверждает, что Германия уже несколько лет уклоняется от выполнения своих обязательств по утилизации 35 тысяч тонн отходов, которые нелегально попали на территорию Польши из Германии.

Польша предупреждала о намерениях подать в Суд Евросоюза еще с мая, а в июле подняла вопрос перед Еврокомиссией.