Польща подала до Єврокомісії скаргу на Німеччину за незаконне ввезення сміття

Уряд Польщі подав скаргу до Європейської комісії проти Німеччини за незаконно ввезені до країни відходи.

Про це на пресконференції заявила глава Міністерства клімату і довкілля Анна Москва, повідомляє "Європейська правда".

"Ми очікуємо негайних дій з боку Німеччини, щоб вона забрала назад понад 35 тисяч тонн відходів, які незаконно потрапили до Польщі", – сказала міністерка.

За її словами, Польща вже неодноразово зверталася до Німеччини на державному та федеральному рівнях із закликом вивезти це сміття, яке незаконно зберігається на польській території.

"Незважаючи на численні звернення Головної інспекції з охорони навколишнього середовища до офісів окремих держав, відходи так і не були вивезені до Німеччини. Тому ми змушені використовувати цей шлях і використовуємо скаргу до ЄК, яка є першим етапом розгляду справи в Суді ЄС", – зазначила Москва.

Водночас міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шиньковський вель Сенк вказав на порушення європейського законодавства з боку Німеччини і додав, що саме вона повинна взяти на себе відповідальність за відходи, нелегально ввезені до Польщі.

"Прикриття компетенцією федеральних земель у цьому питанні не може бути виправданим у контексті міжнародного права. Тому на підставі статті 259 Договору про Європейський Союз ми ініціюємо перший етап процедури – тобто подання скарги до Європейської комісії. Наступним етапом є можливість подання скарги до Суду Європейського Союзу", – сказав міністр.

Польща попереджала про такі наміри ще з травня та стверджує, що у Німеччині ігнорують усі запити з цього приводу вже майже рік.

Німецькі відходи складають близько 60% усіх, які ввозяться до Польщі для переробки з інших країн.

У 2022 році Польща вперше віддала на експорт більше відходів, ніж імпортувала.