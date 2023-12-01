В ОБСЄ офіційно схвалили компроміс з РФ, що продовжить життя організації

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі у п’ятницю оголосив про обрання Мальти країною, що головуватиме у 2024 році, а також продовження мандату трьох ключових посадовців організації після багатомісячного блокування з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

Відповідно до рішення ради міністрів ОБСЄ, Мальта головуватиме в організації у 2024 році, а також продовження повноважень генеральної секретарки Хельги Шмід, представниці з питань свободи ЗМІ Терези Рібейру та верховного комісара у справах національних меншин Кайрата Абдрахманова до вересня 2024 року.

Також були продовжені повноваження керівника Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Меккачі.

На думку Османі, консенсус членів ОБСЄ з обрання Мальти головуючою у 2024 році та кадрових рішень "ще раз демонструє важливість і ефективність досягнення згоди шляхом переговорів і компромісу заради наших спільних цілей і завдань".

"Незважаючи на наші відмінності і розбіжності, ми продемонстрували стратегічне бачення, необхідне для продовження наших конструктивних зусиль, спрямованих на реалізацію і застосування конкурентних переваг ОБСЄ через роботу її виконавчих структур на благо всіх наших народів", – цитує голову МЗС Північної Македонії сайт організації.

Нагадаємо, що Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою. Голова російського МЗС Сергєй Лавров до останнього не виключав, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.

Позаяк в ОБСЄ всі рішення мають ухвалюватись консенсусом, через обструкцію Москви решта держав пішли на поступки й підтримали нейтральну Мальту, на яку РФ уже погодилась.

Більше про те, що творив голова російського МЗС у Північній Македонії – у свіжому відео "ЄвроПравди".