ПАРЄ проведе засідання щодо становища українських дітей, зокрема вивезених у Росію

Парламентська асамблея Ради Європи у п’ятницю проведе спеціальне засідання щодо становища українських дітей, у тому числі вивезених вглиб окупованих територій або до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі організації.

Слухання плануються у Парижі у п’ятницю, 15 листопада. Засідання відкриють президент ПАРЄ Тіні Кокс та віцепрезидентка, представниця України Олена Хоменко.

Ранкова сесія буде присвячена становищу українських дітей, які перебувають у країнах-членах Ради Європи, їхньому доступу до медицини та освіти, та заходам, які задіяв ЄС для захисту українців.

У другій половині дня говоритимуть про становище дітей, яких депортували або примусово вивезли до Росії, Білорусі чи вглиб окупованих територій. На цій сесії будуть виступати уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, заступниця генпрокурора України Вікторія Літвінова та доповідач ПАРЄ щодо депортацій і примусового переміщення українських дітей Пауло Піско.

На зустрічі мають заслухати відеосвідчення на цю тему та обговорити, як з’ясувати місцеперебування таких дітей і сприяти їхньому поверненню в Україну.

Нагадаємо, наприкінці листопада Бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету зі становища дітей України, його очолила українська делегатка Олена Хоменко.

У квітні Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.

ПАРЄ також закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.