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ПАСЕ проведет заседание по положению украинских детей, в том числе вывезенных в Россию

Понедельник, 11 декабря 2023, 14:06

Парламентская ассамблея Совета Европы в пятницу проведет специальное заседание по положению украинских детей, в том числе вывезенных вглубь оккупированных территорий или в Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе организации.

Слушания планируются в Париже в пятницу, 15 ноября. Заседание откроют президент ПАСЕ Тини Кокс и вице-президент, представительница Украины Елена Хоменко.

Утренняя сессия будет посвящена положению украинских детей, находящихся в странах-членах Совета Европы, их доступу к медицине и образованию, и мерам, которые задействовал ЕС для защиты украинцев.

Во второй половине дня будут говорить о положении детей, которых депортировали или принудительно вывезли в Россию, Беларусь или вглубь оккупированных территорий. На этой сессии будут выступать уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, заместитель генпрокурора Украины Виктория Литвинова и докладчик ПАСЕ по депортации и принудительному перемещению украинских детей Пауло Писко.

На встрече должны заслушать видеосвидетельства на эту тему и обсудить, как выяснить местонахождение таких детей и способствовать их возвращению в Украину.

Напомним, в конце ноября Бюро ПАСЕ одобрило состав специального комитета по положению детей Украины, его возглавила украинский делегат Елена Хоменко.

В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.

ПАСЕ также призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

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