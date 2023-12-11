Лідери країн Балтії очікують скасування рішення допустити росіян на Олімпіаду

Три президенти країн Балтії заявили в понеділок, що очікують скасування рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року як нейтральні учасники.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія LRT.

"Це дуже прикре рішення, і я все ще сподіваюся, що воно може бути переглянуте, що воно може бути виправлене", – заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми вже бачимо реакцію різних федерацій, і я думаю, що олімпійські принципи не мають нічого спільного з терором, вбивствами або руйнуванням. Тому дуже неприємно бачити такі рішення саме зараз, на критичній стадії війни в Україні", – додав він.

Президент Естонії Алар Каріс також заявив, що вважає рішення МОК неприйнятним і "як громадянин, і як людина, яка любить спорт".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що це рішення підриває "деякі з ключових принципів олімпійського руху".

"На мою думку, якщо нічого не зміниться, буде дуже важко побачити там українських чи латвійських спортсменів. Але це, звичайно, рішення, яке повинні приймати уряди і спортивні спільноти в кожній країні, і, звичайно, воно повинно бути добре скоординоване і добре продумане з країнами-однодумцями, включаючи Україну, країни Балтії та інші європейські країни, які не задоволені цими рішеннями", – сказав він.

Раніше МОК рекомендував дозволити окремим російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором – у тому разі, якщо вони активно не підтримують війну проти України і не пов'язані із силовими структурами та збірними своїх країн.

В офіційних місцях проведення Ігор також не допускається демонстрація російських і білоруських прапорів та іншої символіки двох держав. Офіційні представники Росії та Білорусі запрошені на Олімпіаду не будуть.

Міністерство спорту РФ з обуренням відреагувало на ці умови і поскаржилося на дискримінацію російських спортсменів.

Міністерство закордонних справ України вважає помилковим рішення МОК.

Міністри закордонних справ Естонії та Литви Маргус Тсахкна й Габріелюс Ландсбергіс також розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету.