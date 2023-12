Голови МЗС Естонії та Литви засудили допуск росіян до Олімпіади

Міністри закордонних справ Естонії та Литви Маргус Тсахкна й Габріелюс Ландсбергіс розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити росіянам брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі в нейтральному статусі.

Про це обоє міністрів написали у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Як сказав голова естонського МЗС, дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх без прапора "не змиє кров на їхніх руках".

"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", – вважає він.

Allowing Russian athletes participate in the Olympics without a flag will not wash away the blood on their hands.#IOC decision goes against everything Olympism is about.