Голови МЗС Естонії та Литви засудили допуск росіян до Олімпіади

Міністри закордонних справ Естонії та Литви Маргус Тсахкна й Габріелюс Ландсбергіс розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити росіянам брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі в нейтральному статусі.

Про це обоє міністрів написали у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Як сказав голова естонського МЗС, дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх без прапора "не змиє кров на їхніх руках".

"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", – вважає він.

Allowing Russian athletes participate in the Olympics without a flag will not wash away the blood on their hands.#IOC decision goes against everything Olympism is about. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 8, 2023

Латвійський міністр закордонних справ нагадав, що Росія "вербує спортсменів і спортсменок до своєї геноцидальної армії".

"Це не нейтралітет, це суперечить усьому, за що має виступати Олімпіада", – додав Ландсбергіс.

Russia enlists sportsmen and women into its genocidal army. This is not neutrality, this is against everything the Olympics should stand for. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 8, 2023

Як стало відомо раніше, МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Також не допускають до ігор спортсменів, які уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії та спецслужбах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це рішення ганебним і закликав партнерів рішуче його засудити.