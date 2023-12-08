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Голови МЗС Естонії та Литви засудили допуск росіян до Олімпіади

П'ятниця, 8 грудня 2023, 21:26

Міністри закордонних справ Естонії та Литви Маргус Тсахкна й Габріелюс Ландсбергіс розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити росіянам брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі в нейтральному статусі.

Про це обоє міністрів написали у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Як сказав голова естонського МЗС, дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх без прапора "не змиє кров на їхніх руках".

"Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм", – вважає він.

Латвійський міністр закордонних справ нагадав, що Росія "вербує спортсменів і спортсменок до своєї геноцидальної армії".

"Це не нейтралітет, це суперечить усьому, за що має виступати Олімпіада", – додав Ландсбергіс.

Як стало відомо раніше, МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Також не допускають до ігор спортсменів, які уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії та спецслужбах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це рішення ганебним і закликав партнерів рішуче його засудити.

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