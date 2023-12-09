МЗС про допуск росіян на Олімпіаду: МОК відповідальний за заохочення РФ продовжувати війну

Міністерство закордонних справ України вважає помилковим рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.



Про це йдеться в відповідній заяві МЗС України, передає "Європейська правда".



"Українська сторона доводила до олімпійського комітету та міжнародних партнерів ризики такого рішення. Білоруські та особливо російські спортсмени часто представляють спортивні організації, пов'язані зі збройними силами Російської Федерації. Частина з них перебуває на чинній військовій службі, частина з них носить на спортивній формі символи збройної агресії РФ проти України.

МОК планує випустити на міжнародні спортивні арени спортсменів, які не тільки симпатизують убивствам українських жінок і дітей, а й, імовірно, беруть безпосередню участь у цих страшних злочинах", – ідеться в заяві МЗС.



Як зазначається, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив раніше, що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні.



"Москва не підніматиме білі нейтральні прапори на змаганнях, як це представляє МОК, а демонструватиме тріумф здатності уникнути відповідальності за вирішення найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни", – заявило зовнішньополітичне відомство України.



"Члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету, які ухвалили це рішення, відповідальні за заохочення Росії та Білорусі до продовження збройної агресії проти України", – йдеться в заяві.



Міністри закордонних справ Естонії та Литви Маргус Тсахкна й Габріелюс Ландсбергіс також розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Як стало відомо раніше, МОК допустив до Олімпійських ігор-2024 індивідуальних спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Також не допускають до ігор спортсменів, які уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії та спецслужбах.