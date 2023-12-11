Лидеры стран Балтии ожидают отмены решения допустить россиян на Олимпиаду

Три президента стран Балтии заявили в понедельник, что ожидают отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в качестве нейтральных участников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания LRT.

"Это очень досадное решение, и я все еще надеюсь, что оно может быть пересмотрено, что оно может быть исправлено", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы уже видим реакцию различных федераций, и я думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами или разрушением. Поэтому очень неприятно видеть такие решения именно сейчас, на критической стадии войны в Украине", – добавил он.

Президент Эстонии Алар Карис также заявил, что считает решение МОК неприемлемым и "как гражданин, и как человек, который любит спорт".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что это решение подрывает "некоторые из ключевых принципов олимпийского движения".

"По моему мнению, если ничего не изменится, будет очень трудно увидеть там украинских или латвийских спортсменов. Но это, конечно, решение, которое должны принимать правительства и спортивные сообщества в каждой стране, и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые не удовлетворены этими решениями", – сказал он.

Ранее МОК рекомендовал разрешить отдельным российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом – в том случае, если они активно не поддерживают войну против Украины и не связаны с силовыми структурами и сборными своих стран.

В официальных местах проведения Игр также не допускается демонстрация российских и белорусских флагов и другой символики двух государств. Официальные представители России и Беларуси приглашены на Олимпиаду не будут.

Министерство спорта РФ с возмущением отреагировало на эти условия и пожаловалось на дискриминацию российских спортсменов.

Министерство иностранных дел Украины считает решение МОК ошибочным.

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы Маргус Тсахкна и Габриэлюс Ландсбергис также раскритиковали решение Международного олимпийского комитета.