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Кілька людей постраждали після падіння ліфта на будівельному майданчику у Швеції

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Понеділок, 11 грудня 2023, 16:48

Тимчасовий ліфт впав на землю на будівельному майданчику в Стокгольмі в понеділок, серйозно травмувавши кількох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Будівельний ліфт впав з висоти 20 метрів з чотирма або п'ятьма людьми всередині в районі Сундбюберг на півночі міста, повідомив Курт Йонссон, речник рятувальної служби.

 
фото TT News Agency

Поліція заявила, що не підозрює зловмисних намірів, й розпочала попереднє розслідування "порушень умов праці".

Шведські ЗМІ опублікували фотографії рятувальників на місці події.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Гамбурзі під час роботи на ліфтовій шахті на великому будівельному майданчику загинули 5 робітників.

А наприкінці літа в Італії потяг уночі опинився на колії, де велися ремонтні роботи, та збив п’ятьох працівників бригади.

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