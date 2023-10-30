У Гамбурзі через обвал риштувань на будівництві загинули щонайменше 5 робітників

Щонайменше п'ятеро майстрів загинули в понеділок вранці під час роботи на ліфтовій шахті на великому будівельному майданчику у німецькому Гамбурзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

За попередньою інформацією, нещасний випадок стався близько 9:10 ранку, коли риштування в будівельній шахті обвалилося на кілька поверхів, поховавши під собою щонайменше вісьмох робітників.

Представник пожежної служби розповів, що наразі триває "складна технічна рятувальна операція пожежної служби", щоб дістатися до робітників, які перебувають під уламками.

"Рятувальні роботи виявляються дуже складними", – сказав представник рятувальників виданню Hamburger Morgenpost. Рятувальники наражають своє життя на небезпеку через незакріплені частини риштування, що лежать у шахті.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вирішити цю ситуацію" – сказав він.

На місце події прибули кілька бригад швидкої допомоги.

Наразі невідомо, скільки людей постраждало внаслідок інциденту. Тим часом, великий будівельний майданчик був повністю очищений.

Загалом довелося евакуювати близько 700 будівельників.

Нагадаємо, наприкінці літа в Італії потяг уночі опинився на колії, де велися ремонтні роботи, та збив п’ятьох працівників бригади.

Також влітку у Швейцарії через аварію на кілька місяців закрили найдовший у світі залізничний тунель.