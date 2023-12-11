Несколько человек пострадали из-за падения лифта на стройплощадке в Швеции

Временный лифт упал на землю на строительной площадке в Стокгольме в понедельник, серьезно травмировав нескольких человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Строительный лифт упал с высоты 20 метров с четырьмя или пятью людьми внутри в районе Сундбюберг на севере города, сообщил Курт Йонссон, представитель спасательной службы.

фото TT News Agency

Полиция заявила, что не подозревает злонамеренных намерений, и начала предварительное расследование "нарушений условий труда".

Шведские СМИ опубликовали фотографии спасателей на месте происшествия.

Напомним, в конце октября в Гамбурге во время работы на лифтовой шахте на большой строительной площадке погибли пять рабочих.

А в конце лета в Италии поезд ночью оказался на пути, где велись ремонтные работы, и сбил пятерых работников бригады.