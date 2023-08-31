В Італії потяг на повній швидкості збив п’ятьох ремонтників колії 

На півночі Італії потяг уночі опинився на колії, де велися ремонтні роботи, та збив п’ятьох працівників бригади.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався поблизу станції Брандіццо біля Турина. Потяг, що прямував на швидкості 160 км/год, з незрозумілих причин опинився на колії, де працювала ремонтна бригада з семи осіб.

І машиніст, і більша частина бригади не встигла зреагувати. П’ятьох ремонтників поїзд збив на смерть і протягнув ще кількасот метрів, доки остаточно зупинився.

Загиблим працівникам було від 22 до 52 років.

VIDEO | Cinque operai uccisi da un treno a Brandizzo nel Torinese. Il luogo della strage e i soccorsi #ANSA pic.twitter.com/er7DfWj55F — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 31, 2023

Слідство реконструює обставини події через записи з камер спостереження і спілкування зі свідками – ремонтниками, які залишилися живими, і машиністом.

На місце події приїхав президент регіону П’ємонт Альберто Чіріо.

Через нещасний випадок скасували 16 регіональних поїздів, ще 12 курсуватимуть зі змінами у графіку або замінені автобусами.

Нагадаємо, у Швейцарії через аварію на кілька місяців закрили найдовший у світі залізничний тунель.

Після того закрили ще кілька тунелів, важливих для сполучення Італії з країнами-сусідами.