У Фінляндії лишили під вартою російського бойовика, видачі якого хоче Україна

У Фінляндії окружний суд вирішив залишити під вартою Яна Петровського, відомого також як Воїслав Торден, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Рішення про продовження утримання Петровського під вартою суд ухвалив у понеділок.

Прикордонна служба вимагала продовження тримання чоловіка під вартою.

Окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, судовий розгляд стосувався саме Петровського.

Чоловік був звільнений у п'ятницю після того, як Верховний суд вирішив, що Фінляндія не може передати його Україні для суду через погані умови утримання у в'язницях країни.

Однак прикордонна служба негайно знову взяла чоловіка під варту відповідно до Закону про іноземців.

Центральна кримінальна поліція Фінляндії почала дослідчу перевірку щодо Яна Петровського.

Про арешт у Фінляндії Петровського фінські ЗМІ повідомили 25 серпня.

Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України.

За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року. До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Офіс генерального прокурора України підготував матеріали для екстрадиції Петровського. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".