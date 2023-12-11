В Финляндии оставили под стражей российского боевика, выдачи которого хочет Украина
В Финляндии окружной суд решил оставить под стражей Яна Петровского, известного также как Воислав Торден, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.
Решение о продлении содержания Петровского под стражей суд принял в понедельник.
Пограничная служба требовала продления содержания мужчины под стражей.
Окружной суд решил скрыть личность задержанного, но, по информации Yle, судебное разбирательство касалось именно Петровского.
Мужчина был освобожден в пятницу после того, как Верховный суд решил, что Финляндия не может передать его Украине для суда из-за плохих условий содержания в тюрьмах страны.
Однако пограничная служба немедленно снова взяла мужчину под стражу в соответствии с Законом об иностранцах.
Центральная уголовная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении Яна Петровского.
Об аресте в Финляндии Петровского финские СМИ сообщили 25 августа.
Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.
По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого его руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.
По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.
Офис генерального прокурора Украины подготовил материалы для экстрадиции Петровского. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".