В Финляндии оставили под стражей российского боевика, выдачи которого хочет Украина

В Финляндии окружной суд решил оставить под стражей Яна Петровского, известного также как Воислав Торден, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Решение о продлении содержания Петровского под стражей суд принял в понедельник.

Пограничная служба требовала продления содержания мужчины под стражей.

Окружной суд решил скрыть личность задержанного, но, по информации Yle, судебное разбирательство касалось именно Петровского.

Мужчина был освобожден в пятницу после того, как Верховный суд решил, что Финляндия не может передать его Украине для суда из-за плохих условий содержания в тюрьмах страны.

Однако пограничная служба немедленно снова взяла мужчину под стражу в соответствии с Законом об иностранцах.

Центральная уголовная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении Яна Петровского.

Об аресте в Финляндии Петровского финские СМИ сообщили 25 августа.

Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого его руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

Офис генерального прокурора Украины подготовил материалы для экстрадиции Петровского. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".