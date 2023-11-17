Данія передала Україні унікальні морські дрони

Данія передала Військово-морським силам України унікальні дрони – автономні гідрографічні комплекси в межах SeaBat T51, які зокрема дозволяють виявляти підводні об’єкти.

Як пише "Європейська правда", про це інформагентство АрміяInform розповів начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України, капітан 1-го рангу Роман Гончаренко.

За його словами, ці дрони обладнані багатопроменевим ехолотом, призначеним для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору.

АрміяInform

"Головне завдання багатопроменевого ехолота — збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі", – зазначив Гончаренко.

Він пояснив, що це дозволяє знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки плавзасобів, а також варіанти проходу та маршрути переходів суден.

"Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля. Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для SeaBat T51 — це унікальна інновація SeaBat забезпечує надійні дані та роботу гідролокатора без допомоги рук, що дозволяє підвищити ефективність зйомки при меншому навантаженні на оператора", – зауважив Гончаренко.

Раніше повідомляли, що Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Перед цим стало відомо, що Данія надасть Україні пакет обсягом 40,2 млн євро на потреби відбудови, у тому числі на забезпечення опалення у Миколаєві.

Наприкінці жовтня Данія оголосила новий пакет військової допомоги для України на суму 3,7 млрд данських крон (близько 520 млн доларів) з танками, БМП і боєприпасами.