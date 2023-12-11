Уряд Туска почне роботу в середу

Президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем’єр-міністра Дональда Туска вранці в середу, 13 грудня.

Про це оголосила голова канцелярії польського президента Гражина Ігначак-Бандич, повідомляє "Європейська правда".

Дуда провів зустріч із Туском одразу після голосування за кандидатуру нового прем’єра Польщі.

"Було домовлено, що після вотуму довіри приведення до присяги нового уряду відбудеться в середу 13.12 о 9:00 ранку в Президентському палаці", – написала Ігначак-Бандич у Twitter (X).

Na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda, po głosowaniu w Sejmie, doszło do spotkania z Premierem @donaldtusk. Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim. pic.twitter.com/cNH3o2kZfx — Grażyna Ignaczak-Bandych (@GIBandych) December 11, 2023

Нагадаємо, в понеділок Сейм Польщі очікувано проголосував за кандидатуру лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска на посаду прем’єр-міністра.

А перед цим депутати не висловили довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.