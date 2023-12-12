Зеленський зустрівся з керівниками компаній оборонпрому США

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з керівництвом компаній американської оборонно-промислової галузі.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що висловив подяку керівництву і звичайним працівникам за зброю, яка допомагає Україні захищатися, та подякував за участь у конференції оборонних індустрій США-Україна минулого тижня.

I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.



I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ December 11, 2023

"Я також запропонував створити європейський оборонний хаб в Україні. Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення.

Ми готові виробляти більше боєприпасів та військової техніки, але нам необхідна підтримка. Важливо розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерійських і ракетних систем", – зазначив Зеленський.

Він додав, що співпраця дозволила би збільшити кількість робочих місць, створити нові можливості для обох країн та посилити їх.

Нагадаємо, на вересневому Форумі оборонних індустрій, який проходив у Києві, Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

Після того Україна ще більше активізувала обговорення з союзниками співпраці у сфері ОПК.

Очільниця Єврокомісії заявила, що ЄС у розробці майбутньої стратегії оборонної промисловості Євросоюзу повинен враховувати військові потреби України, і Україну варто долучити до консультацій у процесі підготовки цього документа.