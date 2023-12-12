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Зеленський зустрівся з керівниками компаній оборонпрому США

Вівторок, 12 грудня 2023, 08:08

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з керівництвом компаній американської оборонно-промислової галузі.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що висловив подяку керівництву і звичайним працівникам за зброю, яка допомагає Україні захищатися, та подякував за участь у конференції оборонних індустрій США-Україна минулого тижня.  

"Я також запропонував створити європейський оборонний хаб в Україні. Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення.

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Ми готові виробляти більше боєприпасів та військової техніки, але нам необхідна підтримка. Важливо розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерійських і ракетних систем", – зазначив Зеленський. 

Він додав, що співпраця дозволила би збільшити кількість робочих місць, створити нові можливості для обох країн та посилити їх.  

Нагадаємо, на вересневому Форумі оборонних індустрій, який проходив у Києві, Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій

Після того Україна ще більше активізувала обговорення з союзниками співпраці у сфері ОПК.

Очільниця Єврокомісії заявила, що ЄС у розробці майбутньої стратегії оборонної промисловості Євросоюзу повинен враховувати військові потреби України, і Україну варто долучити до консультацій у процесі підготовки цього документа.  

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