Зеленський зустрівся з керівниками компаній оборонпрому США

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з керівництвом компаній американської оборонно-промислової галузі.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що висловив подяку керівництву і звичайним працівникам за зброю, яка допомагає Україні захищатися, та подякував за участь у конференції оборонних індустрій США-Україна минулого тижня.

I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.



I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ