Зеленський зустрівся з керівниками компаній оборонпрому США
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з керівництвом компаній американської оборонно-промислової галузі.
Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що висловив подяку керівництву і звичайним працівникам за зброю, яка допомагає Україні захищатися, та подякував за участь у конференції оборонних індустрій США-Україна минулого тижня.
I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023
I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ
"Я також запропонував створити європейський оборонний хаб в Україні. Ми готові ухвалювати всі необхідні рішення, скорочувати бюрократію, розміщувати замовлення.
Ми готові виробляти більше боєприпасів та військової техніки, але нам необхідна підтримка. Важливо розвивати спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем ППО, артилерійських і ракетних систем", – зазначив Зеленський.
Він додав, що співпраця дозволила би збільшити кількість робочих місць, створити нові можливості для обох країн та посилити їх.
Нагадаємо, на вересневому Форумі оборонних індустрій, який проходив у Києві, Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.
Після того Україна ще більше активізувала обговорення з союзниками співпраці у сфері ОПК.
Очільниця Єврокомісії заявила, що ЄС у розробці майбутньої стратегії оборонної промисловості Євросоюзу повинен враховувати військові потреби України, і Україну варто долучити до консультацій у процесі підготовки цього документа.