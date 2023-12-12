Зеленский встретился с лидерами компаний оборонпрома США

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Соединенных Штатах, встретился с руководством компаний американской оборонно-промышленной отрасли.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что выразил благодарность руководству и обычным работникам за оружие, которое помогает Украине защищаться, и благодарность за участие в конференции оборонных индустрий США-Украина на прошлой неделе.

I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.



I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ December 11, 2023

"Я также предложил создать европейский оборонный хаб в Украине. Мы готовы принимать все необходимые решения, сокращать бюрократию, размещать заказы.

Мы готовы производить больше боеприпасов и военной техники, но нам необходима поддержка. Важно развивать совместное производство артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, артиллерийских и ракетных систем", – отметил Зеленский.

Он добавил, что сотрудничество позволило бы увеличить количество рабочих мест, создать новые возможности для обеих стран и усилить их.

Напомним, на сентябрьском Форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве, Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

После того Украина еще больше активизировала обсуждение с союзниками сотрудничества в сфере ОПК.

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС в разработке будущей стратегии оборонной промышленности Евросоюза должен учитывать военные потребности Украины, и Украину следует привлечь к консультациям в процессе подготовки этого документа.