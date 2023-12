Зеленский встретился с лидерами компаний оборонпрома США

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Соединенных Штатах, встретился с руководством компаний американской оборонно-промышленной отрасли.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что выразил благодарность руководству и обычным работникам за оружие, которое помогает Украине защищаться, и благодарность за участие в конференции оборонных индустрий США-Украина на прошлой неделе.

I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.



I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ