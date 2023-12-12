Зеленский встретился с лидерами компаний оборонпрома США
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Соединенных Штатах, встретился с руководством компаний американской оборонно-промышленной отрасли.
Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".
Зеленский рассказал, что выразил благодарность руководству и обычным работникам за оружие, которое помогает Украине защищаться, и благодарность за участие в конференции оборонных индустрий США-Украина на прошлой неделе.
I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023
I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ
"Я также предложил создать европейский оборонный хаб в Украине. Мы готовы принимать все необходимые решения, сокращать бюрократию, размещать заказы.
Мы готовы производить больше боеприпасов и военной техники, но нам необходима поддержка. Важно развивать совместное производство артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, артиллерийских и ракетных систем", – отметил Зеленский.
Он добавил, что сотрудничество позволило бы увеличить количество рабочих мест, создать новые возможности для обеих стран и усилить их.
Напомним, на сентябрьском Форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве, Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.
После того Украина еще больше активизировала обсуждение с союзниками сотрудничества в сфере ОПК.
Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС в разработке будущей стратегии оборонной промышленности Евросоюза должен учитывать военные потребности Украины, и Украину следует привлечь к консультациям в процессе подготовки этого документа.