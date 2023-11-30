Оборонна стратегія ЄС повинна включати Україну – фон дер Ляєн

Європейський Союз повинен враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості ЄС.

Про це заявила в четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховує потреби України і її промисловий потенціал", – сказала фон дер Ляєн у своєму виступі на щорічній конференції Європейського оборонного агентства.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна повинна бути інтегрована в оборонні програми ЄС, щоб допомогти задовольнити її потреби у війні проти російського вторгнення.

"Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо Промислової стратегії", – сказала фон дер Ляєн.

"Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм, за згодою Європейського парламенту і Ради ЄС, де це необхідно", – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія має намір запропонувати Європейську програму оборонної промисловості на початку наступного року, в якій також будуть розглянуті шляхи фінансування галузі.

За її словами, в рамках цієї програми Комісія намагатиметься зрозуміти, як вона може забезпечити визнання внеску оборонної промисловості в європейську безпеку з боку стійких фінансових інвесторів.

Наступного року оборонна промисловість ЄС має виконати завдання зі збільшення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів до 1 мільйона набоїв на рік, додала фон дер Ляєн.

Ця мета не пов'язана з планом ЄС надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет протягом року – мета, якої, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та інших офіційних осіб, Євросоюз навряд чи досягне.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що ЄС має відкласти продаж боєприпасів третім країнам для надання їх Україні.