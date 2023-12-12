У ЄС два підходи, як поєднати вступ України з реформою Союзу – євродепутат

У Євросоюзі є два підходи щодо того, як поєднати реформу процесу ухвалення рішень у ЄС і прийом багатьох нових членів, серед яких і Україна.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

Він зазначив, що реформа системи ухвалення рішень у ЄС та деяких принципів функціонування – це дуже глибинний процес, що потребуватиме зміни засадничих договорів Євросоюзу та згоди всіх країн-членів, і на все це потрібен тривалий час.

На ремарку "ЄвроПравди" про те, що проведення цієї реформи до вступу нових членів означатиме, що вступ України "зависне" на дуже багато років, Ауштрявічюс зауважив, що у ЄС з цього приводу є два підходи.

Перший підхід полягає у тому, що реформу ЄС потрібно провести перед новим розширенням, другий – що ці процеси можуть відбуватися паралельно.

"Я належу до другої школи. І я вважаю, що ми здатні зробити це паралельно і не ставити умову на кшталт "ніякого розширення, поки ми не скасуємо вето в ЄС". Бо це було б катастрофою. Сподіваюся, що другий підхід переможе", – зазначив Ауштрявічюс.

Він зауважив, що другий підхід має підтримку, але треба досягнути консенсусу.

"На це потрібен час. Розумні рішення мають бути відшліфовані та узгоджені між політичними групами", – додав євродепутат.

Він також пояснив, чому 2028 рік можна вважати найоптимістичнішим терміном вступу України у ЄС.

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