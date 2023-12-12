В Евросоюзе есть два подхода к тому, как совместить реформу процесса принятия решений в ЕС и прием многих новых членов, в том числе Украины.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

Он отметил, что реформа системы принятия решений в ЕС и некоторых принципов функционирования – это очень глубокий процесс, который потребует изменения основополагающих договоров Евросоюза и согласия всех стран-членов, и на все это потребуется длительное время.

На ремарку "ЕвроПравды" о том, что проведение этой реформы до вступления новых членов будет означать, что вступление Украины "зависнет" на очень много лет, Ауштрявичюс отметил, что у ЕС по этому поводу есть два подхода.

Первый подход заключается в том, что реформу ЕС нужно провести перед новым расширением, второй – что эти процессы могут происходить параллельно.

"Я принадлежу ко второй школе. И я считаю, что мы способны сделать это параллельно и не ставить условие вроде "никакого расширения, пока мы не отменим вето в ЕС". Потому что это было бы катастрофой. Надеюсь, что второй подход победит", – отметил Ауштрявичюс.

Он отметил, что второй подход имеет поддержку, но надо достичь консенсуса.

"На это нужно время. Разумные решения должны быть отшлифованы и согласованы между политическими группами", – добавил евродепутат.

Он также объяснил, почему 2028 год можно считать самым оптимистичным сроком вступления Украины в ЕС.

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