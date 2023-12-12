Найближчий термін, коли Україна могла б вступити до ЄС за найоптимістичнішого сценарію – 2028 рік, що пов’язано з багаторічним бюджетом Євросоюзу.

Таку думку в інтерв’ю "Європейській правді" висловив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

На питання про те, чи реальний вступ України до ЄС раніше, ніж у 2030 році – наприклад, у 2027-му – Ауштрявічюс зауважив, що це дуже залежить від бюджетних процесів у ЄС.

"Євросоюз живе у так званій "багаторічній фінансовій рамці", тобто у межах бюджету, що затверджується на сім років. Чинний бюджет діє до 2027 року, і в ньому немає грошей для України… Україна торік поставила рекорд швидкості, коли подала заявку і отримала статус кандидата. А тепер буде рекордно швидке рішення про відкриття переговорів", – пояснив євродепутат.

Тож навіть за ідеального сценарію, якби Україна рекордно швидко пройшла б усі процеси та досягла усіх необхідних критеріїв, Євросоюз не готовий прийняти нового члена за поточного бюджету, який розрахований до 2027 року.

Так, наприклад, лише практика дотацій для сільського господарства, навіть якщо спершу вони будуть мінімальними, вже означає додаткові мільярди євро.

"Для повноцінного членства України Євросоюз має наперед запланувати ці гроші в бюджеті. Тому я не бачу можливості вступу до 2027 року, навіть якщо переговори про вступ будуть дуже швидкими", – зазначив Ауштрявічюс.

На запитання про те, чи реалістичною метою є 2028 рік, депутат відповів, що це було б "дуже великим успіхом", але це означає, що Україні доведеться у дуже стислі терміни здійснити дуже серйозні перетворення.

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