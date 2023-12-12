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Єврокомісія закликала розблокувати решту пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Вівторок, 12 грудня 2023, 11:25

В Єврокомісії привітали розблокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі та закликали відновити рух на решті КПП.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві єврокомісарки з питань транспорту Адіни Велян.

"Ми як і раніше стурбовані тим, що три інші пункти перетину кордону між Польщею та Україною продовжують залишатися заблокованими", – зазначила вона.

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За її словами, життєво важливо, щоб відповідні національні та місцеві органи влади вжили необхідних заходів для забезпечення руху товарів через зовнішні кордони ЄС.

"Я запрошую всі сторони до співпраці з Єврокомісією для реалізації заходів, які підвищать ефективність роботи пунктів перетину кордону та забезпечать належне застосування Угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС", – додала вона.

Привітавши розблокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", єврокомісарка зауважила, що його блокада з 6 листопада мала значні наслідки для України, Польщі та ЄС, але, в першу чергу, для всіх водіїв, які опинилися в ситуації блокади.

"Я хочу нагадати всім залученим сторонам про шкоду, яку ці протести завдають європейській економіці, ланцюгам поставок, іншим операторам доріг та Україні – країні, що перебуває у стані війни. Решта пунктів перетину кордону мають бути розблоковані без зволікань", – резюмувала Велян.

Станом на ранок 12 грудня триває блокування руху вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та на одному – на в’їзд до Словаччини, загалом у чергах на кордоні – понад 5 тисяч вантажівок.

Напередодні очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

А словацькі перевізники в понеділок, 11 грудня, відновили блокаду руху ваговозів через пункт пропуску кордону з Україною "Вишнє Нємецке".

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Єврокомісія Польща