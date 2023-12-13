ЕС осудил планы РФ проводить свои "выборы" президента на оккупированных территориях Украины

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил планы России проводить выборы президента РФ 15-17 марта 2024 года в том числе на оккупированных территориях Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Высокого представителя ЕС.

По его словам, ЕС никогда не признает проведение РФ так называемых "выборов" или их результатов на территории Украины. Он подчеркнул, что политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, будут отвечать за последствия этих незаконных действий.

"ЕС решительно осуждает эту новую попытку России легитимизировать свою временную и незаконную аннексию украинских территорий. Так называемые "выборы" грубо нарушают Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия не имеет никаких законных оснований для любых таких действий на международно признанной территории Украины", – говорится в заявлении.

ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и ее неотъемлемого права на самооборону, подчеркнул главный дипломат Евросоюза.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – резюмировал Боррель.

Выборы президента России состоятся 17 марта – соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "не сомневается в победе" Путина на выборах. Он также добавил, что следующий лидер страны-агрессора будет "таким же" как Владимир Путин или "другим, но таким же".