Фінляндія тимчасово обмежила судноплавство через загрозу дронів

Збройні сили Фінляндії вводили тимчасове обмеження судноплавства у східній частині Фінської затоки через можливу потребу у збитті дронів.

Про це пише Yle із посиланням на заяву, передає "Європейська правда".

Як зазначається, обмеження судноплавства було введене о 05:45 у суботу, 18 липня.

За даними Збройних сил Фінляндії, це запобіжний захід, спрямований на убезпечення сторонніх осіб та надання "можливість владі реагувати на потенційні атаки дронів".

Водночас представниця Генерального штабу Сил оборони Фінляндії Катрі Коккола заявила, що безпілотників, які могли б відхилитися від курсу та потрапити на територію Фінляндії, наразі не зафіксовано.

За її словами, Сили оборони посилили систему протиповітряної оборони.

Обмеження повітряного простору в суботу не запроваджували.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

Повідомляли також, що Фінляндія закупить системи ППО малої дальності шведського виробника Saab.