МЗС Франції викликало російського дипломата через кібератаки РФ

Міністерство закордонних справ Франції викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії через кібератаки РФ.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у п’ятницю, 17 липня, глава МЗС Франції викликав тимчасово повіреного у справах посольства Росії.

"Метою цієї зустрічі було найрішучіше засудити зловмисну кібердіяльність, що здійснюються Росією на території Франції, зокрема ті, що проводяться 16-м центром ФСБ", – йдеться у заяві.

У МЗС Франції наголосили, що ці дії, які також спрямовані проти багатьох європейських партнерів країни.

"Йому було належним чином повідомлено, що Франція, разом зі своїми партнерами та в рамках міжнародного права, залишається рішучою у використанні всіх доступних їй засобів для передбачення, запобігання та реагування на дестабілізаційні дії, спрямовані проти неї", – додали у заяві.

Нагадаємо, 13 липня ЄС та Британія синхронно запровадили санкції проти росіян, яких вважають відповідальними за системні кібератаки. Також засудив кібератаки й офіційний Будапешт.