Нове угорське вето, Стармер втратив посаду, Україна відкриває архіви про Волинь: новини дня

Греція блокує новий пакет санкцій проти РФ, а в США прогрес щодо підтримки проєкту Ліндсі Грема.

Німецька бригада прибуде на литовську базу Руднінкай восени, а Британія збільшить військову присутність в Естонії.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 17 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Нове угорське вето

Угорщина блокує кластери 2 і 3 для України, але погодилася на кластер 3 для Молдови.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

Однак ряд представників інших держав ЄС виступили проти такого розділення України та Молдови у перемовинах про вступ і не підтримали цей варіант.

Євроінтеграційний напрям України

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова розраховує на плідну співпрацю з Всеволодом Ченцовим на посаді віцепрем’єра з євроінтеграції та Тарасом Качкою, який обійме попередню посаду Ченцова у Брюсселі.

Тарас Качка, якого президент Володимир Зеленський хоче призначити представником України при Європейському Союзі, поєднуватиме цю роботу із функцією торговельного представника України.

У пʼятницю, 17 липня, на засіданні уряду під керівництвом премʼєр-міністра Сергія Корецького на Андрія Сибігу було покладене виконання обовʼязків міністра закордонних справ України.

Греція блокує санкції, а в США прогрес

За даними Reuters, в уряді Греції заявили, що не погоджуються на схвалення нового пакета санкцій проти Росії, оскільки заборона на постачання російського газу до третіх країн може призвести до втрати частки ринку на користь конкурентів, які не входять до ЄС.

А ще, як пише eKathimerini, на Грецію тиснуть з вимогою передати Україні ракети до Patriot.

ЄС розширив санкційний список у відповідь на масовані удари РФ по Києву. Суб’єкти, щодо яких застосовані санкції, входять до складу російського військово-промислового комплексу, зокрема займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів.

Axios повідомляє, що ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом законопроєкт щодо нових санкцій США проти Росії заручився підтримкою понад 60 сенаторів, що гарантує йому успіх у Сенаті.

Президент Володимир Зеленський подякував Конгресу США за підтримку законопроєкту Грема про санкції проти Росії.

Наслідки війни для Росії

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що середня тривалість життя російського солдата на фронті в України становить в середньому 20–30 хвилин через українські ударні дрони зі штучним інтелектом.

У розвідці Естонії відзначили успіхи України у "далекобійних санкціях" та зазначають, що у Росії починають ще більше посилювати контроль за населенням, побоюючись невдоволення.

Портал Axios пише, що наслідки ударів України по нафтовій інфраструктурі РФ відчули у США.

Зазначається, що після того, як минулого тижня Росія заборонила експорт палива, у четвер ціни на дизельне паливо в США трохи перевищили 5 доларів за галон.

Axios додає, що російська заборона на експорт – це те, що натякає на інтенсивність поточних потрясінь у російській економіці. Водночас Москва намагається приховати вплив війни на свою економіку з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Росія припинила публічно оприлюднювати значну частину своїх економічних даних. Деякі західні розвідувальні служби вважають, що ті цифри, які вона все-таки оприлюднює, є сфальсифікованими, щоб представити зовнішньому світу більш оптимістичну картину.

Посилення Європи

Німецька бригада прибуде на литовську базу Руднінкай восени, а Британія збільшить військову присутність в Естонії.

Німеччина візьме участь у французьких навчаннях з ядерного стримування, а Швейцарія приєдналась до механізму НАТО із закупівлі боєприпасів.

Україна відкриває архіви про Волинь

Міністерство закордонних справ України взяло до відома ухвалення Сеймом Польщі чергової постанови з нагоди річниці трагічних подій на Волині 1943–1944 років.

17 липня, як повідомляє PAP, Сейм Польщі одноголосно проголосував за резолюцію про вшанування "пам'яті жертв геноциду, скоєного проти поляків українськими націоналістами" у 1939-1947 роках.

У резолюції також наголошується на важливості розпочатого процесу пошуку, ексгумації та гідного поховання.

Крім того, резолюція містить висловлення вдячності та поваги до всіх українців, які ризикували своїм життям, щоб врятувати поляків.

Також резолюція містить послання про те, що Сейм підтверджує "непохитну волю жити гідно та дружньо з українською нацією, і, посилаючись на вчення Папи Івана Павла II, що завдяки очищенню історичної пам’яті кожен буде готовий пріоритезувати те, що його об’єднує, над тим, що його розділяє".

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведенну пошукових і ексгумаційних робіт на Волині.

До речі, вперше кількість противників прийому українців у Польщі перевищила прихильників.

У Польщі зросла кількість заяв про злочини щодо українців на ґрунті ненависті.

Стармер втратив посаду

Енді Бернема оголосили новим лідером Лейбористської партії Великої Британії. Він стане новим прем'єром країни 20 липня.

У своїй промові Бернем віддав шану своєму попереднику Кіру Стармеру, зазначивши, що під його керівництвом лейбористи "пройшли шлях від найгіршої поразки до однієї з найкращих перемог у нашій історії".

Бернем заявляє, що його першим кроком стане зміна культури Лейбористської партії.

Скандал у партії Мерца

В партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відреагували на скандал з народженням сина у лідера фракції і його чоловіка. Керівництво Християнсько-демократичного союзу (ХДС) уже в понеділок обговорить ситуацію. Мерц наголосив, що не бачить підстав для перегляду чинного законодавства, яке забороняє сурогатне материнство в Німеччині.

А президент Польщі Кароль Навроцький заветував законопроєкти, що мали б покращити права одностатевих пар.

Решта новин

У Молдові суттєво подорожчає газ.

У Данії невідомий відкрив вогонь по поліції.

У Німеччині затримали молдованина за шпигунство з допомогою дрона. За даними медіа, він шпигував за виробником Leopard та Caesar.