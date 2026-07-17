Єврокомісія закликала Ізраїль припинити розширення незаконних поселень

У Європейській комісії повторили свій заклик до Ізраїлю, аби він утримався від розширення своїх незаконних поселень Західному березі річки Йордан.

Про це йдеться у заяві речника Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У заяві речник Єврокомісії назвали нещодавнє рішення уряду Ізраїлю про виділення додаткових коштів на розширення поселень на Західному березі річки Йордан є "тривожним явищем".

"Це призведе до подальшого закріплення поселень у особливо чутливих районах Західного берега та до посилення роздроблення й ізоляції палестинських громад, що наражатиме їх на ще більший ризик порушень прав людини", – йдеться у заяві.

Також у Єврокомісії зазначили, що ЄС відкидає заяву уряду Ізраїлю про визнання поселення Гіват-Зеев, розташованого на Західному березі річки Йордан, офіційним муніципалітетом Ізраїлю.

"ЄС дотримується давньої позиції щодо невизнання суверенітету Ізраїлю над територіями, окупованими Ізраїлем з червня 1967 року, відповідно до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", – наголосили у Єврокомісії.

Окрім цього, ЄС ще раз закликав Ізраїль "утриматися від подальшого розширення поселень, легалізації аванпостів, привласнення земель, знесення будівель, виселень та інших односторонніх заходів, що підривають життєздатність рішення про створення двох держав".

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень, до яких, зокрема входила ідея щодо повної заборони на імпорт із незаконних поселень.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево звинуватив Європейську комісію в "недостатніх" заходах щодо торгівлі з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ Європейського Союзу під час закритих обговорень переважною більшістю підтримали запровадження жорстких обмежень на торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.