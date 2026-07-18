Через негоду в Німеччині поїзд врізався в дерево, дороги та будинки затопило

Потужні грози, які пройшли ввечері в кількох федеральних землях Німеччини, спричинили численні аварії, підтоплення та перебої в роботі транспорту.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, рятувальні служби отримали сотні викликів через повалені дерева, затоплені дороги й підвали, а також дорожньо-транспортні пригоди, викликані складними погодними умовами.

Зокрема у Берліні негода призвела до аварії за участю поїзда міської електрички S-Bahn. Поїзд, у якому перебували близько 100 пасажирів, врізався в дерево, що впало на колії під час бурі. Внаслідок зіткнення було пошкоджено переднє скло, однак ніхто не постраждав.

У Бранденбурзі пожежні команди виїжджали на десятки викликів через повалені дерева, зламані гілки та затоплені підвали. Найбільше звернень надходило з району Котбуса.

Особливо складною ситуація була в Саксонії-Ангальт, де за короткий час диспетчерські служби зафіксували понад 70 викликів через підтоплені підвали, дороги та дерева, що впали на проїжджу частину.

Найбільше навантаження припало на рятувальників у Дессау-Росслау. Лише за двадцять хвилин бурі пожежна служба отримала понад 120 повідомлень про надзвичайні ситуації.

У Саксонії найбільше викликів рятувальники отримали в Лейпцигу, де сильний вітер валив дерева та ламав гілки. Крім того, на озері Кульквіц довелося рятувати двох людей, які каталися на сапбордах.

Попри масштабні наслідки негоди, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і серйозно постраждалих.

Напередодні писали, що щонайменше двоє людей загинули внаслідок сильних гроз, що пронеслися Францією.

Також писали, що нічні потяги "Інтерсіті" на маршруті між столицею Франції та південно-західним містом Тулуза спізнювалися на 4-6 годин через наслідки негоди.

На півдні Німеччини негода 16-17 липня призвела до загибелі людини та значних матеріальних збитків.