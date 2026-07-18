Трамп пригрозив Канаді підвищенням мит через лісові пожежі

Американський президент Дональд Трамп вважає, що лісові пожежі у Канаді виникли через свідоме недбале ставлення і пригрозив країні збільшенням мит.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що США покладають на Канаду "відповідальність за те, що вона неналежним чином доглядає за своїми лісами та чагарниками".

За його словами, внаслідок цього на територію Сполучених Штатів "безпідставно проникає брудне, забруднене та шкідливе для здоров’я повітря, якість якого є небезпечною та абсолютно неприйнятною".

Трамп впевнений, що це є "умисною недбалістю", яка, як він стверджує, "стає щорічним явищем і коштує Сполученим Штатам мільярди доларів".

У цьому контексті він зазначив, що вартість цього забруднення "неодмінно" має бути додана до митних тарифів, які Канада сплачує наразі.

"Протягом дня я зателефоную прем’єр-міністру, щоб з’ясувати, що вони збираються з цим робити. Збитки від цього неможливо оцінити! Канада відмовилася здійснювати елементарне лісогосподарство та прибирання лісових залишків, знаючи, що така відмова призведе саме до такого результату", – додав американський президент.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Трамп поставив на паузу торгівельні перемовини з Канадою після того, як йому не сподобався використаний в інформаційній кампанії аргумент з думкою президента США Рональда Рейгана про тарифи.

У вересні Трамп оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, за винятком продукції, що охоплюється вищезгаданою угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року.

Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.