Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС в порівнянні з іншими кандидатами

Європейці загалом відкриті до ідеї вступу України до ЄС, незважаючи на витрати і ризики, але в кращому випадку прохолодно ставляться до можливого розширення Євросоюзу за рахунок Грузії та країн на західних Балканах.

Про це свідчить опитування в шести країнах-членах ЄС, проведене Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Опитування виявило значну підтримку кандидатури України і, меншою мірою, Молдови та Чорногорії, але також і глибоку стурбованість економічними проблемами та питаннями безпеки.

Водночас, існує широка опозиція до можливого вступу Туреччини, зокрема, а також помітно прохолодна реакція на перспективу приєднання до союзу Албанії, Боснії, Грузії, Косово, Північної Македонії та Сербії.

Опитування показало, що найбільшу підтримку вступу України до ЄС мають Данія (50%) та Польща (47%), тоді як думки розділилися в Румунії (32% за, 29% проти), Німеччині (37% за, 39% проти) та Франції (29% за, 35% проти). В Австрії 52% висловилися проти.

Водночас 45% респондентів стурбовані тим, що вступ України матиме негативний вплив на безпеку ЄС, проти цього твердження 25%, які вважають, що він її посилить.

Багато європейців не бачать жодних економічних вигод від членства України. У той час як 43% респондентів у Польщі та 37% у Румунії вбачають у цьому позитивний вплив на економіку ЄС, 54% у Данії та 46% в Австрії передбачають витрати.

Існують також побоювання щодо впливу розширення на політичну силу ЄС у світі. Польща і Данія найбільш оптимістично налаштовані щодо цього: 43% і 35% громадян вважають, що вступ України до ЄС матиме позитивний вплив.

В Австрії (42%) та Німеччині (32%), однак, найбільш поширеною була думка, що членство України зменшить політичну силу ЄС у світі, тоді як респонденти у Франції та Румунії розділилися більш рівномірно.

ECFR виявив чіткий поділ між "старими" та "новими" країнами-членами ЄС щодо ширшого принципу розширення. Респонденти в Австрії (53%), Німеччині (50%) та Франції (44%) найбільш схильні вважати, що ЄС не повинен приймати нових членів.

На противагу цьому, в Румунії більшість (51%), а в Польщі – 48% вважають, що ЄС повинен прагнути до розширення. Серед "старих" країн-членів дещо виділяється Данія, де лише 37% респондентів виступають проти будь-якого негайного розширення.

Опитування виявило сильну опозицію до можливості вступу Туреччини до ЄС: 51% опитаних у шести країнах виступили проти цієї ідеї, і менш ніж кожен п'ятий респондент підтримав будь-який прогрес у питанні членства Туреччини.

Європейці також виявилися прохолодними до того, щоб Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Грузія, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія стали країнами-членами ЄС, причому сукупна підтримка вступу цих восьми країн склала менше 30%.

Найбільш слабкою виявилась підтримка вступу Косово (20% сказали, що воно повинно мати можливість приєднатися, а 37% сказали, що не повинно), Албанії (24% за, 35% проти), Сербії (25% за, 35% проти) і Грузії (25% за, 31% проти).

Щодо Північної Македонії (26% за, 27% проти) та Боснії і Герцеговини (28% за, 29% проти) думки розділилися більш рівномірно, в той час як Молдова (30% за, 28% проти) та Чорногорія (30% проти 25%) отримали підтримку щодо вступу до ЄС.

Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня мають розглянути питання про відкриття переговорів про вступ з Україною. Проти відкриття переговорів категорично виступає Угорщина.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.

Кулеба прогнозує, що дискусія про відкриття чи невідкриття переговорів з Україною буде тривати буквально "до останньої хвилини" саміту.