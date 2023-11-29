ЗМІ: Брюссель тисне на Грецію щодо початку переговорів про вступ з Албанією

У Євросоюзі тривають інтенсивні дипломатичні консультації з метою отримати згоду Греції направити лист від імені Європейської ради до Тирани, щоб Албанія могла розпочати переговори щодо першого пакету розділів, необхідних для вступу до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Очікується, що відповідне обговорення відбудеться на засіданні постійних представників при ЄС (Coreper) у середу, оскільки минулої п'ятниці Албанія успішно завершила першу фазу переговорів про вступ до ЄС (процес скринінгу) після 14 місяців консультацій.

Не секрет, що на Афіни чинився тиск, щоб вони приєдналися до ЄС, і європейські дипломатичні джерела повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив через дипломатичні канали, що процес вступу не повинен бути двостороннім питанням. Більше того, за словами європейського посадовця, іспанське головування в ЄС також виглядає особливо роздратованим позицією грецької сторони.

На цьому тлі Греція не може, за словами дипломатичних джерел, продовжувати блокувати відповідний лист протягом тривалого часу після завершення процесу скринінгу Албанії. Через це, а також у випадку, якщо вона все ж таки вирішить надіслати вищезгаданий лист від Європейської ради, Афіни вивчають можливості "блокування" наступного етапу відповідного процесу, який передбачає підготовку доповіді з описом усіх критеріїв, що вже були або мали бути виконані Тираною (постійний звіт про вступ), а також скликання відповідної міжурядової конференції.

Греція пообіцяла блокувати євроінтеграційні прагнення Тирани доти, доки не буде вирішена справа обраного мера Албанії, етнічного грека Фреді Белері, який перебуває в ув'язненні з травня, наголошуючи, що його права людини порушуються.

У відповідь на звинувачення на адресу Греції в тому, що вона робить це питання двостороннім, державний міністр Ставрос Папаставру підкреслив, що позиція Афін полягає у захисті європейських принципів.

"Питання Белері є глибоко європейським, воно не є двостороннім. Воно пов'язане з повагою до верховенства права", – сказав Папаставру.

Нагадаємо, у травні мером прибережного албанського міста Хімара попередньо обрали Діонісіоса Альфреда Белері – представника грецької меншини, якого незадовго до голосування затримали нібито за звинуваченням у підкупі виборців.

Міністерство закордонних справ Греції тоді зажадало негайного звільнення Белері, натякаючи, що ця справа може негативно вплинути на заявку Албанії на вступ до Європейського Союзу.

ЄС формально розпочав перегвори про вступ Албанії у липні минулого року, але досі країна проходила так званий процес скринінгу – підготовчий етап до фактичних переговорів.