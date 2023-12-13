Зеленський прибув до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський після поїздки до США прибув з візитом до Норвегії, першим за час повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", анонс візиту розмістила пресслужба уряду Норвегії, а ЗМІ вже показали кадри прибуття президентського літака та рух кортежу.

Зеленського у рамках візиту прийме прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Лідери мають обговорити низку питань, зокрема подальшу підтримку для України. Після їхньої зустрічі планується пресконференція.

"Норвегія продовжить підтримувати Україну у боротьбі, в якій вона захищає себе. Ми надаємо цілеспрямовану довгострокову підтримку Україні у її боротьбі за волю і демократію. Зусилля України важливі для того, щоб убезпечити свободу та безпеку також тут, у Норвегії", – зазначив прем’єр.

"Президент Зеленський також буде присутній на саміті нордичних країн, що проходить в Осло цього ж дня", – зазначають у комюніке. Попереднього разу Зеленський також був присутній на саміті, який тоді проходив у Гельсінкі.

Як повідомляє NRK, також запланована аудієнція у короля Норвегії за присутності усієї королівської родини.

Крім того, Зеленський виступить з промовою у Стортингу, парламенті Норвегії.

Норвегія, як відомо, є однією з учасниць коаліції щодо F-16 для України, а також у партнерстві з Британією сприятиме стратегічному посиленню Військово-морських сил України.

Крім того, країна у співпраці з сусідами купуватиме артилерійські снаряди для України, а також регулярно надає кошти на гуманітарну допомогу.